Handtas gevonden tijdens zoekactie naar vermiste Sabrina Oosterbeek

Tijdens een grootschalige zoekactie naar de vermiste 30-jarige Sabrina Oosterbeek in Amsterdam-Zuidoost is een handtas met inhoud gevonden. Dit maakte de politie bekend.

Onderzocht moet worden of de spullen daadwerkelijk van Sabrina zijn. Zij wordt sinds 8 maart vermist en had een witte handtas bij zich toen zij voor het laatst op videobeelden te zien was in haar flat in Amsterdam.

De politie houdt er ernstig rekening mee dat Sabrina slachtoffer is van een misdrijf. In de nacht van 7 op 8 maart verliet zij omstreeks 02.45 uur haar woning en was voornemend om haar fiets te verkopen.

Voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de vermissing van Sabrina is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd.