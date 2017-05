Man geen verdachte meer schietincident 11-jarig jongetje Cuijk

Een 49-jarige man uit Cuijk is geen verdachte meer in de zaak rond het schietincident waarbij op zaterdagavond 31 december 2011 een 11-jarig jongetje uit Cuijk zwaargewond raakte. '' Er is in het onderzoek rond het incident geen betrokkenheid van de man aangetoond', zo meldt de politie woensdag.