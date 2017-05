Miljoenen en luxe voertuigen in beslag genomen in onderzoek crypto-gsm’s

Hoofdverdachten 51 en 66 jaar

'Een 51-jarige man uit Huizen en een 66-jarige man uit Amsterdam zijn als hoofdverdachten ingesloten op verdenking van witwassen. Een 34-jarige man uit Amsterdam en een 24-jarige man uit Almere zijn eveneens aangehouden. Zij zouden de oudere mannen hebben geholpen', aldus het OM.

Het is niet voor het eerst dat leveranciers van gecrypte gsm’s en diensten aan de onderwereld worden gearresteerd en vastgezet. Dat gebeurde april vorig jaar ook in het omvangrijke onderzoek naar het Nijmeegse bedrijf Ennetcom, 26DeVink.

Crypto-gsm’s

Witwasonderzoek 26Sassenheim is in mei 2015 gestart door het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid van de politie. Het richt zich op twee hoofdverdachten die onder de merknamen ‘PGP Safe’ producten en diensten aanboden aan vooral criminele klanten.

De verdachten leverden ‘crypto-gsm’s’: geprepareerde BlackBerry of Android smartphones waarmee alleen versleuteld kan worden gecommuniceerd. Deze telefoons verkochten zij voor gemiddeld 1200 euro per stuk. De transacties vonden meestal plaats via cashbetalingen op de openbare weg.

Het OM verdenkt de mannen ervan de opbrengsten uit hun handel te hebben witgewassen. De twee zijn bij hun criminele activiteiten vermoedelijk geholpen door familieleden.

Vanaf 2014 zijn er zeker 34 Nederlandse opsporingsonderzoeken bekend waarin de crypto-gsm’s, die de verdachten leverden, een rol spelen. Van deze onderzoeken gaat het onder meer om (poging tot) liquidaties en internationale, georganiseerde handel in verdovende middelen. Politie en justitie hebben aanwijzingen dat de hoofdverdachten wisten dat hun producten en diensten vooral door criminelen bij dergelijke strafbare feiten werden gebruikt.

Miljoenen in euro’s en luxe voertuigen

De politie en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) hebben gisteren op elf locaties in Nederland panden doorzocht. Hierbij is samengewerkt met het Functioneel Parket en de FIOD. De doorzoekingen vonden plaats in de Noord-Hollandse gemeenten Amsterdam, Huizen, Koggenland en Zandvoort en in het Flevolandse Almere en Zeewolde.

Miljoenenbeslag

Er is beslag gelegd op de woonboerderij van de verdachte in Berkhout en een herenhuis in Amsterdam. De woonboerderij heeft een geschatte waarde van zes ton euro en het pand in Amsterdam heeft een geschatte waarde van 1,6 miljoen euro. De politie heeft in totaal rond de twee miljoen euro cash geld en dertien voertuigen in beslag genomen, waaronder luxe modellen van Mercedes, Porsche en Audi.

Er zijn enkele honderden mobiele telefoons aangetroffen (zowel Blackberry, - als Androidtoestellen) en een grote hoeveelheid simkaarten, verder zijn er 57 bankrekeningen in Nederland bevroren. Gelijktijdig met deze doorzoekingen ging de FIOD naar binnen bij twee administratiekantoren om de boekhouding van de bedrijven van de verdachten in beslag te nemen. In het buitenland zijn er ook verschillende doorzoekingen gedaan.

Strafbaar

De politie en het Openbaar Ministerie treden hard op tegen mensen die criminelen/criminele organisaties (digitaal) ondersteunen of faciliteren. Zij worden vervolgd voor witwassen en hun criminele vermogen wordt afgepakt.

Ennetcom

Na 26DeVink, het onderzoek naar Ennetcom, is 26Sassenheim het tweede grootschalige strafrechtelijke onderzoek naar aanbieders van tools en diensten voor versleutelde communicatie. Beide aanbieders worden ervan verdacht een omvangrijk crimineel klantenbestand te hebben voorzien van middelen en diensten, om buiten het zicht van justitie versleuteld te communiceren over zware georganiseerde misdaad. 26DeVink is nog in volle gang. Het heeft inmiddels al een schat aan informatie opgeleverd: er zijn zo’n 3,6 miljoen veiliggestelde berichten ontsleuteld. Het onderzoek naar de inhoud en bruikbaarheid van deze berichten is nog in volle gang.