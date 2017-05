Dode in uitgebrande auto Rotterdam

Woensdagochtend heeft de politie op een parkeerplaats op de Maasvlakteboulevard een stoffelijk overschot aangetroffen in een uitgebrande auto. 'De politie doet onderzoek naar de identiteit en naar hoe de persoon om het leven is gekomen', zo meldt de politie woensdagmiddag.

Voertuigbrand

De brandweer rukte vanochtend uit voor een voertuig dat in brand stond op een parkeerplaats aan de Maasvlakteboulevard. Na het blussen, werd een stoffelijk overschot in het uitgebrande voertuig aangetroffen. De politie kwam daarna direct ter plaatse en startte een onderzoek op.

Getuigenoproep

De politie vraagt mensen die informatie hebben die de politie verder kan helpen in haar onderzoek om contact op te nemen via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000.