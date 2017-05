PO-Raad wil parlementair onderzoek naar financiën basisonderwijs

Houd een parlementair onderzoek naar de financiën van het primair onderwijs zodat duidelijk wordt of de bekostiging toereikend is en waaraan het geld wordt uitgegeven. Die oproep doet de PO-Raad aan de Tweede Kamer.

Steeds weer laait de maatschappelijke en politieke discussie op over de vraag of er voldoende geld naar het onderwijs gaat en waar het geld (de zogenoemde lumpsum) naartoe gaat. Bezuinigingen, investeringen, ombuigingen en meningen hierover buitelen over elkaar heen. De een roept dat het geld op de plank blijft liggen, anderen beweren dat schoolbesturen het niet doelmatig besteden. Vrijwel niemand snapt hoe de financiële vork in de steel zit, waardoor het onderwijs steeds moet opboksen tegen negatieve beeldvorming. De sector is dat goed zat, ziet de PO-Raad. Daarom doet de sectororganisatie nu dit vergaande voorstel voor een parlementair onderzoek. Alleen hiermee kan de discussie worden beslecht.

,,De discussies leiden steevast af van waar het in het onderwijs om zou moeten draaien, namelijk goed onderwijs voor alle kinderen’’, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,Kom maar kijken hoe scholen en besturen het doen en hou op met ongefundeerde beweringen over bestedingen. Kinderen zijn de dupe en leraren, schoolleiders en bestuurders belanden hierdoor continu in de beklaagdenbank. Dat verdient de sector niet. Laten we ervoor zorgen dat een nieuwe regering op basis van keiharde feiten toekomstbestendig onderwijsbeleid maakt.’’