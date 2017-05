IS lokt slachtoffers met online-advertenties

De IS heeft een nieuwe manier gevonden om aanslagen te plegen op westerlingen. Met online-advertenties worden mensen in de val gelokt en vermoord.

De val kan worden uitgezet met aantrekkelijke advertenties zoals vacatures of een verkoop via Marktplaats of Speurders. De terreurbestrijders van de NCTV en inlichtingendienst AIVD houden rekening met deze nieuwe vorm van terreur zo meldt de Telegraaf.

De IS roept hun aanhangers op via hun laatste nummer van IS-magazine Rumiyah. ''Het is gebleken dat jihadisten zich kunnen laten inspireren door de inhoud van die geschriften'', laat de NCTV weten. Met deze nieuwe manier van aanslagen plegen, ’stochastisch terrorisme’,wil de IS opnieuw angst zaaien.

IS is continu op zoek naar nieuwe manieren om aanslagen te plegen. Het magazine van IS deed nog voor de aanslag in Nice de oproep om met een vrachtwagen in te rijden op mensenmassa’s.