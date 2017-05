Straatroof met apenmasker en nep-uzi opgelost

De recherche heeft door het combineren van verschillende onderzoeksgegevens een straatrover opgespoord, die op zijn hoofd een apenmasker droeg toen hij in november 2016 met een nep-uzi een pizzakoerier in Tilburg overviel. Dit meldt de politie dinsdag.

Bekentenis

Een 18-jarige Rotterdammer heeft tegenover de politie bekend dat hij op maandagavond 22 november 2016 op de Philips Vingboonsstraat een 23-jarige pizzabezorger beroofd heeft. Hij had een apenmasker op en dreigde met een nep-uzi. Het slachtoffer moest zijn geld, de bestelling en zijn mobiele telefoon afgeven

Bestelling voor Philips Vingboonstraat

Op maandagavond 22 november 2016 moest een pizzakoerier (23) kort voor middagnacht een bestelling afleveren in de Philips Vingboonsstraat. Toen de aangever met zijn scooter op het adres arriveerde, stond er plotseling een grote man voor hem.

Apenmasker

De dader was gekleed in een zwart trainingspak en had zijn gezicht afgedekt met een apenmasker. Hij bedreigde de koerier met een op een vuurwapen lijkend, zwart voorwerp. Het slachtoffer moest zijn geld, de bestelling en mobiele telefoon afgeven. De dader ging er met de buit hardlopend vandoor richting Jan Heijnsstraat.

De pizzaman raakte niet gewond maar was wel onder de indruk van de gebeurtenissen. De politie werd gewaarschuwd, waarbij direct tevergeefs een zoekactie werd ingesteld. De dader werd echter niet meer achterhaald.

Onderzoek

De recherche kwam nu onlangs door onderzoek de verdachte, een 18-jarige Rotterdammer, op het spoor. Hij zit gedetineerd in het Huis van Bewaring vanwege een overvalpoging in Rotterdam. Het wapen waarmee de beroving in Tilburg gepleegd was bleek een imitatie uzi te zijn, deze werd door het Rotterdamse onderzoeksteam inbeslaggenomen.