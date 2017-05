Jongen (12) door twee oudere jongens beroofd van 10 euro

Een 12-jarige jongen is maandag op de Westerstraat in Purmerend beroofd van 10 euro. Dit meldt de politie dinsdag.

Twee jongens van rond de 15 jaar oud

Het slachtoffer werd tussen 15.30 en 16.00 uur aangesproken door twee jongens. Een van de jongens voelde aan zijn jaszak en haalde het geld hieruit. Hierna renden de jongens weg in de richting van het Tramplein. Het gaat om twee jongens van 14 à 15 jaar uit, met een getint uiterlijk van ongeveer 1.70 lang. Ze droegen donkere kleding.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over de beroving. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie in Purmerend op telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.