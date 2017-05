Autobrand op snelweg blijkt bestelbus met warmgelopen motor

Al snel was duidelijk dat de motor was warmgelopen door een defect aan een leiding van de koelvloeistof. Opmerkelijk was dat de bestuurder niet meer aanwezig was bij zijn voertuig. Vermoedelijk belde een voorbijganger de brandweer. Deze controleerde het voertuig maar keerde al snel terug. De politie en Rijkswaterstaat beveiligde het voertuig in afwachting op een bergingsbedrijf. Ook ging de politie opzoek naar de bestuurder van het voertuig.