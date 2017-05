FIOD houdt man aan in onderzoek naar beleggingsfraude met zonne-energie

Ook is er beslag gelegd op zijn woning. Van het ingelegde geld van circa 6 miljoen euro is vermoedelijk maar een fractie belegd. Verdachte bood producten aan via onder andere de vennootschappen Zoneco Holding BV, LW Holding BV, Dumapa Holding BV en Crowdwatcher BV.

Dumapa Holding BV is in januari van dit jaar failliet verklaard. Verdachte is in maart 2017 persoonlijk ook failliet verklaard. Hij was bestuursvoorzitter van de beursgenoteerde onderneming New Sources Energy BV en is al eerder veroordeeld voor oplichting, verduistering en valsheid in geschrift.

Het onderzoek is gestart na een aangifte door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.