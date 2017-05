Slachtoffer is 24-jarige taxichauffeur uit Maastricht

Dinsdagochtend is door de politie de identiteit van de man vastgesteld die zondag dood werd aangetroffen in een bosgebied in Duitsland. Het gaat om een 24-jarige man uit Maastricht die door een misdrijf om het leven is gekomen.

De man was taxichauffeur van beroep. Het lichaam van de man werd zondag in Schalbruch (Duitsland) door wandelaars gevonden. De taxi van de man is zondag aangetroffen op de A12 bij Zevenhuizen. Een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is bij de taxi aangetroffen en aangehouden. Hij wordt woensdag voorgeleid bij de Rechter Commissaris en zit vast op verdenking van moord dan wel doodslag.

Veel vragen over de zaak kunnen op dit moment nog niet beantwoord worden en worden onderzocht. Kennen slachtoffer en verdachte elkaar, wat is het motief en hoe is de taxirit verlopen? Allemaal vragen die ook bij de politie spelen en op dit moment nog in onderzoek zijn. Ook is nog niet bekend hoe de taxi in Zevenhuizen is gekomen, en welke weg er precies is afgelegd.