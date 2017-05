Drie tieners aangehouden na steekpartij in Huizen

Omstreeks 16.30 uur kreeg de politie een melding dat er iemand was neergestoken bij het winkelcentrum. Agenten ontfermden zich over het slachtoffer. Het meisje is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Na behandeling kon ze het ziekenhuis verlaten.

Aanhoudingen

Uit diverse getuigenverklaringen bleek wie de mogelijke verdachten waren. Deze werden even later in Huizen aangehouden. Het gaat om twee meisjes, een van 16 uit Laren en een van 17 jaar uit Huizen en een 16-jarige jongen uit Huizen. De drie zijn overgebracht naar het bureau voor verhoor. Ze zijn in verzekering gesteld.

Aanleiding

Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog niet bekend. Op dit moment is alleen bekend dat er een conflict aan het incident vooraf ging. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht.