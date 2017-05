GroenLinks wil weten of Belastingdienst adverteert op GeenStijl

Afgelopen weekend verscheen een oproep van meer dan 130 vrouwelijke journalisten, columnisten en opiniemakers aan bedrijven en organisaties om te stoppen met adverteren op de websites GeenStijl en Dumpert.

Vrouwenvernedering

De ondertekenaars van het pamflet stellen dat bedrijven die advertenties op de sites plaatsen, meebetalen ‘aan een site waar vrouwenvernedering en racisme de norm is, niet de uitzondering.’

Naar aanleiding van de oproep hebben meerdere adverteerders zich inmiddels teruggetrokken van de sites. Onder hen ook het ministerie van Defensie. Volgens de opstellers van het pamflet adverteert de Belastingdienst ook op de sites en blijven zij dit vooralsnog doen.

Defensie teruggetrokken

GroenLinks wil van staatssecretaris Wiebes weten of het klopt dat de Belastingdienst adverteert op de websites. Als dat inderdaad het geval is, wil GroenLinks weten hoe het kan dat Defensie zich inmiddels teruggetrokken heeft, terwijl de Belastingdienst gewoon doorgaat met adverteren.

'De oproep van GeenStijl om Volkskrant-journaliste Reijmer seksistisch te becommentariëren is het zoveelste dieptepunt. Seksisme in de media is niet een zaak van overheid en politiek alleen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat de overheid het goede voorbeeld geeft en seksisme in de media op geen enkele manier ondersteunt', stelt Ellemeet.

'Het is dan ook heel goed dat Defensie zijn advertenties heeft teruggetrokken, maar als het zo is dat de Belastingdienst, óók een overheidsorgaan, dat nog niet gedaan heeft, moet daar snel verandering in komen. Daarom wil ik van staatssecretaris Wiebes horen of het klopt dat de Belastingdienst adverteert op GeenStijl en hoe de staatssecretaris ervoor gaat zorgen dat de Belastingdienst seksisme in de media niet langer financieel ondersteunt', aldus Ellemeet.