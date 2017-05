Meisje in rug gestoken bij ruzie met leeftijdsgenoten in Huizen

Een meisje is maandagmiddag in Huizen neergestoken bij een ruzie.

Bij een winkelcentrum kreeg de tiener van naar schatting 15 jaar oud het aan de stok met een aantal leeftijdsgenootjes. Een van hen stak het slachtoffer in haar rug. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwonding is nog niets bekend.

Na een korte zoekactie hield de politie drie meisjes aan van 15 en 16 jaar. Het gaat om degene die gestoken zou hebben en om twee andere meisjes die betrokken waren bij de ruzie, meldt de regionale omroep NH.