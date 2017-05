Schiphol belooft beterschap tijdens drukte zomervakantie

“De collega's van de beveiligingsbedrijven werken hard om alle reizigers een veilige en ontspannen start van hun reis te bieden, maar uit de evaluatie blijkt dat zij op piekdagen nog meer extra collega’s dan gepland nodig hebben om dat te doen,” zegt CEO Jos Nijhuis van Royal Schiphol Group.

Tijdens de meivakantie zijn al extra securitymedewerkers ingezet op Schiphol, maar op bepaalde momenten blijken er nog meer nodig te zijn. Samen met de securitybedrijven bepalen we nu hoeveel extra medewerkers we op andere drukke dagen moeten inzetten. Naast de inzet van extra medewerkers plaatst Schiphol twee extra securitylanes in vertrekhal 2, zodat meer reizigers tegelijkertijd door de controle kunnen.

Winst te behalen op drie plekken

Bij vertrek vanaf Schiphol zijn er drie plekken waar reizigers te maken kunnen krijgen met een wachtrij: bij de door luchtvaartmaatschappijen bemande incheckbalies, bij de securitycheck van Schiphol en bij de paspoortcontrole door de Koninklijke Marechaussee. Uit de evaluatie blijkt dat op alle drie de plekken winst te behalen is voor de reiziger.

Nijhuis: “Het proces op de luchthaven is te vergelijken met de werking van een horloge. Voor een optimale werking moeten alle radertjes goed in elkaar grijpen. Stagneert er een, dan heeft dat direct gevolgen voor het totaal.”

‘Schiphol moet voortouw nemen’

“Uiteindelijk maakt het voor reizigers natuurlijk niet uit voor wie of wat ze in de wachtrij staan,” vervolgt Nijhuis. “Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarin Schiphol het voortouw moet nemen. Samen met de luchtvaartmaatschappijen, Koninklijke Marechaussee en overige partners willen we mensen een prettige start of einde van hun zakenreis of welverdiende vakantie bieden.”