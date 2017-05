Avocado’s, bananen, sinaasappels en meloenen massaal geïmporteerd

Nederland importeerde in 2016 voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan avocado’s. Daarmee is Nederland na de VS de grootste avocado-importeur ter wereld.

Vier op de vijf ingevoerde avocado’s zijn niet voor Nederlandse consumptie, maar gaan door naar andere landen. Dat meldt het CBS op basis van aanvullende analyse van recent gepubliceerde cijfers.

In acht jaar tijd is de invoerwaarde van avocado’s ruim verviervoudigd. Bij geen enkele belangrijke fruitsoort was de groei zo groot. De avocado staat nu na de druif op de tweede plek. Ook de invoer van bananen is sterk gegroeid, waardoor de banaan op plek drie eindigde, gevolgd door sinaasappels en meloenen. De invoer van appels is in acht jaar tijd juist fors gedaald.

Groot deel avocado’s bestemd voor andere landen

Een groot deel van de avocado’s (79 procent) is niet voor de Nederlandse markt bestemd, maar voor andere landen. Voor het overgrote deel gaat het om Europese landen. De rest consumeren we zelf. Voor Nederlandse consumptie was in 2016 ongeveer 39 miljoen kilogram avocado’s beschikbaar. In 2008 was dat nog 10 miljoen kilogram. De invoer voor de Nederlandse markt ligt op het hoogste niveau ooit.

Grootste producent Mexico vooral gericht op VS

Mexico is wereldwijd met afstand de grootste producent van avocado’s. Toch haalt Nederland meer uit Peru, Chili en Zuid-Afrika. De helft van de Nederlandse invoer komt uit Peru en Chili. Mexico bedient met name buurland VS, na Mexico zelf de grootste consument van avocado’s.

VS met afstand grootste avocado-importeur

De Amerikanen importeerden in 2016 in waarde ruim drie keer zo veel avocado’s als Nederland. Na Nederland volgen Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Duitsland. De in Duitsland ingevoerde avocado’s komen voor een groot deel uit Nederland. Ook voert Nederland veel avocado’s door naar Noorwegen, Zweden en Denemarken.