Auto's in Groesbeek in brand gestoken

In Groesbeek zijn zondagnacht twee auto’s in vlammen opgegaan. Twee vlakbij geparkeerde auto’s liepen ook brandschade op. Niemand raakte gewond. De politie vermoedt brandstichting en onderzoekt de zaken.

De eerste brand werd omstreeks 00.50 uur gemeld op de Distelstraat. Daar bleek een Peugeot in brand te staan die niet meer te redden viel. Later die nacht, omstreeks 02.45 uur, ontdekten buurtbewoners aan de Marterstraat dat er een geparkeerde auto in brand stond. Ook deze auto ging in vlammen op. Twee andere in de buurt geparkeerde staande auto’s liepen ook brandschade op. In beide gevallen gaat de politie uit van brandstichting en zijn de auto’s veilig gesteld voor sporenonderzoek.