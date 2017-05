Nationale Politie wil deel van de agenten ontwapenen

Binnen de Nationale Politie is ‘intern geadviseerd’ om niet langer alle agenten een wapen te laten dragen. De betrokkenen vinden dit een slecht plan, schrijven zij in een brief aan De Telegraaf.

Het zou gaan om politiemensen van de Verkeers Ongevallen Analyse van het onderdeel Forensische Opsporing. De dienders binnen deze dienst dragen nu nog een wapen, maar zou niet echt nodig zijn.

De dienders die het betreft vinden het echter onbegrijpelijk en onveilig in deze tijd van terreurdreiging om politiemensen te ontwapenen. 'We zijn op straat kansloos bij gevaar en kunnen burgers niet goed helpen bij dreigende situaties’, schrijven zij in de brief. De maatregel zou per 1 januari 2019 van kracht worden.