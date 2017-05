Hudson's Bay en La Place gaan samenwerking aan

Hudson's Bay en La Place kondigen vandaag aan dat La Place de partner voor Hudson's Bay-restaurants in Nederland zal zijn. Met een uitstekende reputatie van natuurlijk, huisgemaakt en heerlijk eten, zal La Place de restaurants in de Hudson’s Bay-warenhuizen runnen, beginnend met de eerste negen locaties die in het derde kwartaal van dit jaar openen.

Jacco van der Steen, Directeur Marketing en Inkoop Hudson’s Bay Nederland: "Hudson's Bay in Nederland staat voor het warenhuis van de toekomst. Uniek en verrassend, aangepast op de Nederlandse markt. Met La Place zullen wij de winkelbeleving verhogen tot meer dan een winkelbestemming, waarbij we onze gasten iedere dag natuurlijk, huisgemaakt en heerlijk eten bieden.”

Bart van den Nieuwenhof, Managing Director bij La Place: “We zijn erg blij dat we, samen met onze nieuwe partner Hudson’s Bay, weer terug kunnen keren naar bekend terrein; de vele binnensteden van Nederland. Onze trouwe gasten hebben ons op enkele plaatsen moeten missen, maar zullen ons hopelijk snel weer vinden. Het openen van deze nieuwe restaurants onderstreept de groei die we voor ogen hebben in Nederland. Met onze vernieuwde restaurants, voorzien van nieuwe wereldkeukens, nieuw ontwikkeld assortiment en een verbeterd zitgedeelte, zijn we sterker dan ooit tevoren.

De La Place-restaurants zullen in alle Hudson´s Bay-winkels openen, behalve Amsterdam. De Hudson´s Bay-winkel in Amsterdam zal op een andere manier invulling geven aan de restaurantbeleving. Meer hierover wordt binnenkort aangekondigd.