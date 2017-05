Dierenorganisaties: ‘Ook Nederland zou fokverbod moeten instellen voor dolfijnen in gevangenschap’

De organisaties achter de campagne Dolfinariumvrij Nederland zijn zeer verheugd over het besluit van Frankrijk om een punt te zetten achter het fokken van dolfijnen en orka's in gevangenschap. De organisaties roepen de Nederlandse politiek op niet achter te blijven en het voorbeeld van Frankrijk te volgen.

Woordvoerder Alex Romijn: 'Het besluit uit Frankrijk onderstreept des te meer dat het bewustzijn groeiende is dat dieren er niet zijn voor ons vermaak. Nederland is vaak een gidsland geweest op historische besluiten ten voordele van progressie in de samenleving, maar wordt nu ingehaald door Frankrijk. We hopen dat de politiek geïnspireerd raakt en ook in Nederland zal kiezen voor een fokverbod op dolfijnen.'

Dolfinaria zijn volgens de organisaties geen geschikte leefomgeving voor dolfijnen. De dieren worden er ernstig beperkt in hun leef- en bewegingsruimte. Dolfijnen, langeafstandszwemmers bij uitstek, zijn met een paar slagen aan de andere kant van het bassin of bij de bodem. In de vrije natuur kunnen de dieren wel 200 meter diep duiken en een territorium van 300 vierkante kilometer hebben. Ter vergelijking: daar past héél de gemeente Harderwijk meer dan 6 keer in.

Het Dolfinarium heeft vorig jaar een aantal dolfijnen naar andere parken verhuisd, maar dit biedt geen soelaas. Dezelfde, of soms ergere, omstandigheden op een andere plek is natuurlijk geen oplossing. Het is spijtig, omdat er ook al bijna een jaar een aanbod ligt de dolfijnen te verplaatsen naar een dolfijnenopvang waar de dieren in een semi-vrije omgeving zouden kunnen ervaren hoe de zee echt is. Ook rehabiliteren naar het wild is overigens succesvol gebleken in het verleden.

Woordvoerder: 'Wij willen sluiting van het Dolfinarium. De publieke opinie is in beweging en dat weet het Dolfinarium ook. Het is een kwestie van tijd. Sinds wij campagne voeren, met o.a. maandelijkse voorlichtingsacties voor de poorten van het Dolfinarium, zien we het aantal bezoekers jaarlijks verder dalen.'

De campagne Dolfinariumvrij Nederland is een initiatief van Bite Back, Dierbewustleven en Stop Dierenleed Nederland.