Motorrijder gewond bij ongeval in Liempde

Door nog onbekende oorzaak is een een motorrijder of motorrijdster gewond geraakt. Een persoon is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de politie kwam ter plaatse. Bij het ongeval stonden vele motoren stil, vermoedelijk werd er in groepsverband gereden. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.