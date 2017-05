Verwarde man in woning dreigt met mes

De politie heeft zaterdagavond een verwarde man aangehouden die in een woning dreigde met een mes. De politie kreeg rond 18.30 uur melding van een conflict in een woning aan de Woutertje Pietersestraat. Naar aanleiding van het conflict wilde de man de bewoners verwonden.

Toen de agenten ter plaatse kwamen hebben zij geprobeerd contact te krijgen met de man. Dit ging lastig aangezien de man een verwarde indruk maakte. Toen de man naar het balkon van de woning liep om met de agenten te praten, wisten de bewoners de woning te verlaten. Inmiddels was ook een onderhandelaar en het arrestatieteam gearriveerd. Zij hebben de man uit de woning weten te krijgen waarna het arrestatieteam de man kon aanhouden. De 43-jarige man uit de gemeente Koggenland is ingesloten en hulpverlening is in kennis gesteld.