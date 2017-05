Rondjes om de kerk als protesttocht tegen pastoor in Reusel

De stille tocht zonder spandoeken en zonder spreekkoren werd georganiseerd door Frank Rovers. Pastoor Karel van Roosmallen is volgens hem een dictator. 'Hij is rechtlijnig, hij doet mensen pijn en maakt de kerk kapot.'Tegen RTL Nieuws zegt hij: 'Het doel van de tocht is duidelijk. Pastoor Van Roosmalen moet maar één ding: weg. Ik heb een boekwerk aan verhalen wat de pastoor ons heeft aangedaan. Hij heeft zoveel kapot gemaakt.'

Er zijn ook parochianen die het voor de pastoor opnemen. De kwestie splijt letterlijk het dorp. Bisdom Bisdom Den Bosch is niet blij met de gang van zaken en hoopt op een verzoening. Het bisdom heeft een gesprek voorgesteld tussen de pastoor, Frank Rovers en de bisschop. Maar Frank Rovers ziet dat helemaal niet zitten: '35 vrijwilligers van de parochie hebben hun activiteiten al stilgelegd. Meerdere koren van de kerk zijn al gestopt omdat hij allerlei regels oplegde waar de koorleiding zich niet in kon vinden.'

Rovers denkt 'dat er toch niet naar hem geluisterd wordt'. Hij vertelt aan RTL Nieuws een verhaal over een aanvaring met de pastoor van afgelopen maart.'Mijn schoonmoeder overleed. Ze had als laatste wens samen met haar man te worden gecremeerd. De gemeente verleende ons een vergunning om het lichaam van mijn schoonvader op te graven. De uitvaartmaatschappij stelde de pastoor op de hoogte. We hadden alles goed geregeld.Maar toen de grafdelvers aan het werk waren, stormde pastoor Van Roosmalen tierend de begraafplaats op.Hij was niet ingelicht en was furieus. Midden op de begraafplaats heeft hij de grafdelvers voor van alles en nog wat uitgemaakt.'

Volgens Rovers is dit slechts 'één van de vele voorbeelden'