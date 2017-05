Zeer grote brand op bedrijventerrein De Kwakel

Rookontwikkeling

Het zou gaan om een bedrijfspand van het bedrijf Bosman Van Zaal. De brand ging gepaard met een hoop rookontwikkeling. Rond het pand waar de brand uitbrak zijn meerdere bedrijven gevestigd. De brandweer kreeg in de eerste melding dat de brand bij het nabijgelegen BP-tankstation zou zijn maar dat bleek niet zo te zijn.

Explosiegevaar

De brandweer schaalde al vrij snel op naar zeer grote brand. Omdat er mogelijk explosieve materialen in het pand stond, werd de omgeving in een straal van circa 500 meter rond de brand afgesloten. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Rond 23.00 uur leek de brand onder controle.

Veel schade

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een technisch onderzoek zal hier meer duidelijkheid over moeten verschaffen. De schade aan het getroffen pand is groot. De brandweer is nog enige tij bezig geweest met het nablussen.