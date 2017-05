Campagne tegen hondenbeten

In Nederland leven zo’n 1,5 miljoen honden in allerlei soorten, rassen en maten. Meestal gaat het goed, maar de laatste tijd worden we steeds weer opgeschrikt door nare bijtincidenten met honden. Soms zijn mensen het slachtoffer, maar ook heel vaak honden.

LICG

Het voorkomen van bijtincidenten met honden moet aan de basis aangepakt worden volgens het LICG. Dat begint met de aanschaf van de juiste hond. Lang niet ieder mens is geschikt voor iedere hond. De keuze voor een bepaald ras of formaat mag nooit afhankelijk zijn van status of stoerheid van de hond. Men zou zich moeten realiseren dat een verkeerde combinatie ervoor kan zorgen dat de hond gedragsproblemen ontwikkelt. Dit brengt alleen maar verdriet.

Fokker

Niemand wil een hond die nooit zonder korte lijn of muilkorf uitgelaten kan worden en niemand wil gedwongen worden om de hond uiteindelijk aan het asiel te moeten afstaan. Helaas komt dit in de praktijk momenteel veel te vaak voor. Het zorgvuldig zoeken naar het juiste type hond en in zee gaan met de juiste fokker kunnen veel problemen voorkomen.