Nationale kinderherdenking Madurodam 2017

Gisteren vond op het George Maduroplein in Den Haag de tweede Nationale Kinderherdenking plaats. Deze speciale herdenking is voor en door kinderen.

Madurodam organiseerde gisteren voor de tweede keer de Nationale Kinderherdenking in samenspraak met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeente Den Haag. Onder leiding van de jeugdburgemeester van Madurodam, de 16-jarige Iris de Ruyter de Wildt, speelden kinderen de hoofdrol. Zij herdenken op dat moment op hun eigen manier allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van deTweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Twee minuten stilte

Na een programma met zang, toneel en een toespraak van de 12-jarige Hani uit Syrië, volgden om acht uur de twee minuten stilte. Daarna werden door alle kinderen bloemen gelegd bij het monument van George Maduro. In defilé liepen ze tot slot langs de kleine uitvoering van de Dam in Amsterdam waar de hele dodenherdenking in miniatuur stond opgesteld, inclusief de Koning en Koningin.