Groot wereldwijd kinderpornonetwerk opgerold door Europol

Europol heeft in samenwerking met de Amerikaanse FBI een groot wereldwijd kinderpornonetwerk opgerold en daarbij in totaal 87- verdachten aangehouden. Dit heeft Europol vrijdagmiddag bekendgemaakt.

30 jaar celstraf

Eerder deze week, werden de hoofdbeheerder van de site Playpen, één van 's werelds grootste seksueel kindermisbruik websites met meer dan 150.000 gebruikers over de hele wereld, veroordeeld tot 30 jaar celstraf in de Verenigde Staten.

Operatie Fopspeen

Het uit de lucht halen van Playpen heeft geleid tot Operatie Fopspeen (Operation Pacifier), één van de grootste en meest complexe onderzoeken ooit op dit gebied ondernomen. Tot nu toe zijn alleen al in Europa 368 verdachten van kinderseks misbruikers gearresteerd of veroordeeld en wereldwijd gaat het om totaal 870 verdachten.

Darknet

Playpen was een website op het Darknet, een deel van het internet waar identiteit en de locatie van de gebruiker verborgen worden gehouden door middel van anonimisering technieken. Een paar maanden nadat de website Playpen werd opgericht in december 2014 nam de FBI een kopie van de website in beslag en arresteerde drie beheerders van de site. De hoofdbeheerder werd veroordeeld tot 30 jaar in de gevangenis eerder deze week in Noord-Carolina, de twee anderen werden elk veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.

Victim Identification Taskforce

Tot nu toe zijn ten minste 259 seksueel misbruikte kinderen geïdentificeerd of gered uit de handen van hun misbruikers buiten de VS en sommige van de onderzoeken zijn nog gaande. Een deel van het in beslag genomen materiaal werd geanalyseerd door de Victim Identification Taskforce, die onlangs werd gehouden bij Europol, met deskundigen in het identificeren van slachtoffers van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting met behulp van geavanceerde technieken, software, en hun kennis en expertise.