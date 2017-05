Oogst van politieactie: vuurwapen, kilo's harddrugs en 8 verdachten

Afgelopen woensdagnacht heeft de politie bij een inval in een pand in Rotterdam 21 kilo harddrugs, een vuurwapen en 8 verdachten van de straat gehaald. 'Een pand aan de Eric Kropstraat bleek een zogenaamd versnijdingspand te zijn: een locatie waar met versnijdingsmiddelen en drugs, harddrugs wordt gemaakt', zo meldt de politie vrijdag.

Posten bij verdacht pand

Politiemensen van het basisteam hadden eerder die week verdachte omstandigheden gezien rond de woning aan de Eric Kropstraat. Het ondermijningsteam stelde een nader onderzoek in en ging woensdag posten bij het pand.

Taxichauffeur gearresteerd

Op het moment dat 's nachts een taxichauffeur de woning inging en korte tijd later verliet met een grote boodschappentas, controleerden zij hem. In de tas zat 11 kilo harddrugs. Hij en een andere inzittende van de auto werden gearresteerd.

Doorzoeking woning

De politie doorzocht de woning en trof naast 10 kilo harddrugs ook een vuurwapen aan. De drugs en het vuurwapen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Twee personen die in de woning waren én vier personen in de omgeving van het gebouw, zijn ook gearresteerd.

Mercedes en Audi ingenomen

Het gaat om mannen in de leeftijd van 17 tot 35 jaar oud uit Rotterdam en zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een Mercedes en een Audi zijn afgepakt van de verdachten. Het ondermijningsteam stelt een nader onderzoek in.