Rabobank sluit twee geldautomaten uit angst voor plofkraken

Tegenover de stadszender zegt een woordvoerder van de bank: 'We hebben gekeken of de veiligheid in het geding is van bewoners en omwonenden. Bij deze twee locaties was dat specifiek het geval', zo vertelt een woordvoerder van de Rabobank aan AT5. De bank heeft alle 32 automaten in de stad bekeken en concludeert dat deze twee locaties een direct gevaar vormen voor omwonenden. 'Persoonlijk letsel wil natuurlijk niemand.'

Eerder liet de bank al weten verschillende veiligheidsmaatregelen genomen te hebben bij meerdere geldautomaten. De toegang naar automaten kan op sommige locaties ’s nachts worden gesloten. Ook wordt er zichtbare en onzichtbare extra beveiliging aangebracht of ingezet. Bovendien versnelt de bank enkele veiligheidsaanpassingen aan de geldautomaten, dat kan bijvoorbeeld betekenen dat men een geldautomaat per direct sluiten. Bijvoorbeeld omdat er niet voldoende duidelijk is over de constructie van het pand.