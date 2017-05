Integriteitsonderzoek Amsterdamse regiochef Ad Smit

Korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, zegt dat er de komende maanden meer integriteitskwesties zullen opduiken. Die zei de korpschef in een reactie op een artikel in het AD dat vijf hoog geplaatste politiemensen worden genoemd in een onderzoek naar de Amsterdamse regiochef Ad Smit. beter bekend als Ad latje.

Korpschef Erik Akerboom betreurt dat het korps op deze wijze in het nieuws komt. 'Gedurende mijn eerste jaar hebben zich meerdere integriteitskwesties aangediend. Dit raakt de hele organisatie en heeft impact op de medewerkers, van hoog tot laag. Ik zie dit in de reacties op intranet. Ook de komende maanden zullen zich zaken voordoen. Ik vind het belangrijk een duidelijk signaal af te geven over waar we staan als politie ten aanzien van integriteit.'

Bij de korpsleiding is bekend dat meerdere politiemedewerkers als getuige zijn gehoord. De politie wacht de uitkomsten van het onderzoek van de Rijksrecherche af. Zodra de feiten duidelijk zijn, wordt bepaald of interne onderzoeken tegen medewerkers nodig zijn.

Smit zou op kosten van de politie wedstrijden van Ajax hebben bijgewoond in de Arena en concerten in de Ziggodome. In een reactie aan het AD laat Smit weten zich van geen kwaad bewust te zijn. Dergelijke uitjes op kosten van de politie blijken normaal te zijn binnen de politietop. Zijn advocaat laat weten dat Smit dit, anders dan zijn collega's, met medeweten van de politietop ging. In het onderzoek naar Smit worden namen als Bernard Welten, Hans Schönfeld en Liesbeth Huyzer genoemd. Laatst genoemde is onlangs tot de top van de Nationale Politie toegetreden en heeft spijt betuigd over haar bezoeken aan de Arena op kosten van de politie.