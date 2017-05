Publiek kan afgescheidnemen van PH-KBX

Geïnteresseerd publiek krijgt de gelegenheid het regeringstoestel PH-KBX te bezoeken. Op zaterdag 3 juni aanstaande is het toestel op vliegbasis Woensdrecht voor het publiek te zien. Aanmelden is daarvoor verplicht.

In verband met veiligheidsmaatregelen is het alleen mogelijk na ontvangst van een bevestiging van de aanmelding vliegbasis Woensdrecht te betreden. Vanaf dit moment kunnen geïnteresseerde bezoekers zich aanmelden op www.bezoekdekbx.nl.

De aanmelding sluit uiterlijk op zondag 15 mei of wanneer alle 3000 plaatsen gereserveerd zijn.

Informatie over toestel en reizen

Bezoekers kunnen het toestel van buiten zien en fotograferen. Het is in verband met de verkoop van het regeringstoestel helaas niet mogelijk de PH-KBX van binnen te bekijken. Wel is er film en fotobeeld van het interieur te zien en informatie aanwezig over het toestel en de gemaakte reizen.

Ruim 20 jaar trouwe dienst

De PH-KBX heeft sinds 1996 dienst heeft gedaan en zal na de bezichtiging over gaan naar de nieuwe eigenaar.