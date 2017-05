Nederland viert bevrijdingsdag

Ook dit jaar zullen er veertien Bevrijdingsfestivals plaats. Het vieren van de bevrijding en de vrijheid staat hier centraal en er wordt stilgestaan bij vrijheid en onvrijheid in de rest van de wereld. Want vrijheid is nog altijd niet vanzelfsprekend. De Jeugd van Tegenwoordig en De Staat zijn dit jaar de Ambassadeurs van de Vrijheid en zullen met helikopters van de Koninklijke Luchtmacht door Nederland worden gevlogen.

Voorafgaand aan de festivals zal premier Rutte een speech houden op Bevrijdingspop in Haarlem.

Ter afsluiting van Bevrijdingsdag zal ook dit jaar een 5 mei-concert op de Amstel. Hierbij is het Koningspaar aanwezig. Hier zullen Roel van Velzen en Joy Wielkes optreden. Ook harpist Remy van Kesteren, het ZO! Gospel Choir en de cast van Soldaat van Oranje - De Musical. De muziek wordt verzorgd door het Metropole Orkest onder leiding van Jules Buckley.