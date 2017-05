Elf mensen in Amsterdam aangehouden tijdens nationale herdenking

Tijdens de nationale herdenking in Amsterdam zijn elf mensen aangehouden, voor voornamelijk kleine vergrijpen.

Een man werd kort voor acht uur aangehouden in de Papenbroeksteeg, nabij de Kalverstraat. Hij verstoorde de openbare orde. Bij zijn aanhouding pleegde hij verzet. Twee agenten raakten hierbij gewond, een van hen is voor controle naar een ziekenhuis, de ander hield een schaafwond over aan haar knie.

Vier mensen werden aangehouden omdat zij zich niet konden legitimeren. Vier anderen werden op enige afstand van de Dam aangehouden omdat in hun auto een busje traangas werd aangetroffen. Twee verward ogende personen werden (ruim voor het stiltemoment) aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.