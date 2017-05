Een aantal boeren hoeft van de rechter geen koeien af te staan

Dat heeft de rechtbank in Den Haag beslist in een kort geding dat was aangespannen door de boeren. Ze worden nu vrijgesteld van het fosfaatreductieplan van staatssecretaris Martijn van Dam (Ec. Zaken). Dit schrijft onder meer de Volkskrant donderdag.

Toen Van Dam kwam met de verplichting voor de melkveehouders om hun veestapel in te krimpen hadden de boeren al geld gestoken in het uitbreiden van hun bedrijf. De boeren vonden de verplichte inkrimping onredelijk, omdat zij niet hadden kunnen voorzien dat hun investeringen voor niets waren geweest. Bovendien hadden de biologische boeren onder de eisers volgens de rechter sowieso geen aandeel in het mestoverschot, omdat biologisch gehouden koeien veel minder mest produceren.

Het ministerie van Economische Zaken gaat de de uitspraak bestuderen.