Nederland herdenkt oorlogsslachtoffers met twee minuten stilte

Tegen acht uur legden koningin Maxima en koning Willem-Alexander een krans bij de het Nationaal Monument op de Dam. Na het stiltemoment droeg Güner Tuzgöl (16) een gedicht voor op de Dam. Met dit gedicht won de scholier van het eerste Christelijke Lyceum in Haarlem de finale van de wedstrijd Dichter bij 4 mei. Daarna werden er meer kransen gelegd. Onder meer door door minister-president Mark Rutte, minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie), staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en enkele gevolmachtigd ministers van respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten die een krans legden namens de Rijksministerraad.

Toespraak burgemeester

Burgemeester Van der Laan hield een toespraak. Hij zei onder meer: 'Op een dag als vandaag beseffen we hoeveel slachtoffers de bezetter heeft gemaakt en hoeveel mensen hun leven voor onze vrijheid in de waagschaal stelden. We beseffen welke grote verworvenheden als democratie, grondrechten en rechtstaat wij - mede dankzij hen - mogen koesteren en moeten onderhouden.Laten we juist op 4 mei onze zegeningen tellen en daaruit de hoop en het zelfvertrouwen putten om voort te gaan op de weg van vrede.'

Herdenkingsbijeenkomst Nieuwe Kerk

Voorafgaand aan de herdenking op de Dam vond in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een herdenkingsbijeenkomst plaats Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren aanwezig bij een lezing van schrijfster Annejet van der Zijl. Ook Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib sprak enige woorden en zei onder meer: 'Onze democratie mag broos zijn, maar overwint altijd'.

Waalsdorpervlakte

Ook op de Waalsdorpervlakte vond traditiegetrouw een herdenking plaats. Op de Waalsdorpervlakte staat een enorme klok, die voorafgaand aan de twee minuten stilte werd geluid.Inde duinen bij Den Haag vond een grote stille tocht plaats langs de plek waar de Duitsers in de oorlog honderden verzetsstrijders fusilleerden.

Gedicht Güner Tuzgöl

zonder titel

De wind waait door onze haren

Stil, zonder geluid

Angst dat is wat wij voelen

Duizenden woorden in het hoofd

Zonder enige waarde

Het raamkozijn zonder raam

Het water zonder vissen

De week zonder dagen

Leegte is wat ik voel,

zo leeg als de bomen in de herfst

Geen controle meer,

macht over macht

Ik wil dat het verdwijnt