Asielzoeker (33) krijgt 12 jaar cel voor verkrachten 17-jarig meisje

Een 33-jarige man uit Dronten is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is schuldig aan het verkrachten van een 17-jarige vrouw in Kampen nadat hij haar probeerde om het leven te brengen door haar te wurgen en te verdrinken. De man moet ook ruim 76.000 euro aan schadevergoeding betalen. Dit heeft rechtbank Overijssel bekendgemaakt.

Van de fiets getrokken

De man heeft de toen 17-jarige vrouw in de nacht van 3 op 4 september 2016 op Flevoweg in Kampen van de fiets getrokken. Hij sleurde haar mee naar een donkerder en stillere plek aan de overkant van de weg en probeerde haar daar aan de slootkant te verwurgen en te verdrinken, waarbij zij diverse malen het bewustzijn verloor. Daardoor kon de minderjarige vrouw zich niet meer krachtig verzetten of om hulp roepen. Daarna verkrachtte, bedreigde en sloeg hij haar. Toen hij klaar was nam hij haar telefoon met toegangscode mee, waardoor zij niemand kon bellen.

Het meisje was onderweg naar huis toen Samuel T. haar van haar fiets trok, mishandelde, beroofde en verkrachtte. Een dag na de misdaad werd hij aangehouden in het asielzoekerscentrum in Dronten, zo meldt De Stentor donderdag. De man is afkomstig uit Soedan.

Hogere straf

De straf die de rechtbank oplegt is hoger dan geëist door de officier van justitie. Dat komt door het verregaande geweld dat de man gebruikte en dat een volstrekt willekeurig gekozen minderjarige vrouw het slachtoffer was. De man is volledig toerekeningsvatbaar. Het posttraumatische stresssyndroom en zijn mogelijke laagbegaafdheid staan niet in verband met wat er gebeurde die nacht. Die stoornissen of het alcoholmisbruik zijn geen redenen voor een lagere straf.

Voor het leven getekend

Met deze gruwelijke daad is de jonge vrouw voor het leven getekend. Zij vreesde die avond voor haar leven. De man heeft door zijn bruut en mensonterend handelen een zeer grove inbreuk gemaakt op haar lichamelijke integriteit, de persoonlijke levenssfeer en de persoonlijke bewegingsvrijheid. Het leed dat de vrouw is aangedaan en dat zij nog altijd ervaart, staat voorop. Maar het gebeurde heeft ook grote impact op haar omgeving en de samenleving in het algemeen.

​Toont geen verantwoordelijkheid

Daarnaast rekent de rechtbank hem ook zijn proceshouding aan. Die staat haaks op zijn verklaring spijt te hebben. Eerst ontkende hij alles, en daarna bekende hij waar door forensisch bewijs geen ontkennen meer aan was. Ook tijdens de zitting kwam hij deels terug op zijn eerdere bekentenis. De man toont daarmee op geen enkel moment de volledige verantwoordelijkheid voor zijn daden te nemen en geeft geen enkele verklaring over zijn beweegredenen. Daarmee zal de vrouw altijd in het ongewisse blijven waarom en waarom juist zij doelwit is geworden van het gruwelijk en harteloos handelen van verdachte.

Avondklok

Naar aanleiding van de brute verkrachting wil burgemeester Koelewijn van Kampen een debat over een avondklok voor bewoners van het azc. Emeritus hoogleraar Theo de Roos zegt hierover tegen de NOS: 'De kans dat die maatregel wordt ingevoerd is heel klein. Dat kan juridisch gewoon niet. Heel simpel."