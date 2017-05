Jongen (17) aangehouden voor verkoop valse kaarten Ajax – Olympique Lyon

Op woensdagmiddag hield de politie een 17-jarige Haarlemmer aan wegens fraude. De jongen had valse voetbalkaartjes verkocht.

Een 47-jarige vrouw uit Haarlem meldde zich bij de politie. Zij had via internet kaarten gekocht voor Ajax – Olympique Lyon. De vrouw had op de Raaks afgesproken voor de overdracht. Hier kreeg zij een fout gevoel bij de kaarten.

De gewaarschuwde politie controleerde de verkoper. Hij bleek meerdere kaarten bij zich te hebben, die allemaal op dezelfde namen stonden. De verkoper verklaarde de kaarten voor een andere partij te verkopen. Hij vertelde ook dat hij wist dat het om valse kaarten ging.

De politie nam de kaarten in beslag. De jongen werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.