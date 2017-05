Invasie van Belgische 'medicijntoeristen' verwacht in Hulst

In Hulst maakt men zich op voor een bijzonder gezelschap uit België. Het gaat namelijk om zo'n 500 Belgen die ons land zaterdag met bussen aandoen in een zogenaamde medicijnenreis.

Dat doen de Belgen uit protest, omdat de medicijnen in Nederland stukken goedkoper zijn dan in België. Bijvoorbeeld een doosje maagzuurremmers dat in Nederland 3 euro kost, kost in België zo'n 42 euro. De Nederlandse medicijnen zouden zoveel goedkoper zijn omdat ziektekostenverzekeringen hier werken met aanbestedingen, waardoor de producenten veel lager in de prijs gaan zitten.

Het linkse collectief Geneeskunde voor het Volk (GvhV) wil met de actie bereiken dat ook België het Nederlandse systeem overneemt.

De twee apotheken in Hulst maken zich inmiddels op om de medicijntoeristen te ontvangen zaterdagochtend.