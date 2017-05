Burgemeester Stichtse Vecht ernstig ziek

In een brief laat Witteman weten: 'Het is moeilijk, maar samen met mijn gezin, familie en vrienden heb ik mij vast voorgenomen om niet bij de pakken neer te gaan zitten. We gaan zoveel mogelijk genieten van de tijd die nog over is.'

'Na ruim 2 jaar als burgemeester van Stichtse Vecht ben ik verknocht geraakt aan de inwoners van de gemeente en aan de uitdagingen van het ambt. In goed overleg met de gemeenteraad en de leden van het college van B&W zal ik de komende tijd bezien in hoeverre ik nog een tijdje een positieve en volwaardige bijdrage kan blijven leveren als burgemeester van deze prachtige gemeente.'

Wiiteman zegt dat zijn wens is de komende tijd met de inwoners van de gemeente kan blijven lachen, waar men dat in het verleden ook deed. 'Tegelijkertijd hoop ik ook dat u mij nog steeds kritisch wilt benaderen waar dat in het verleden ook soms nodig was.'