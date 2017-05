Gearresteerde man (57) gijzeling Arnhem dreigde met bom

Woensdagmiddag heeft een arrestatieteam van de politie een 57-jarige man uit Arnhem aangehouden. 'De aanhouding volgde na een gijzelingssituatie in het wijkcentrum aan de Rappardstraat in Arnhem', zo meldt de politie woensdagmiddag.

Man dreigde bom in wijkcentrum

Rond 11.10 uur kwam er een melding binnen over een man die met een vuurwapen het wijkcentrum binnen was gekomen. Hij verklaarde dat hij een bom bij zich had. In het wijkcentrum waren op dat moment vier mensen aanwezig.

De politie is meteen ter plaatse gegaan en agenten te paard hebben de omgeving van het wijkcentrum afgezet. Daarnaast is een speciale aanhoudingseenheid ingeschakeld. Een politiehelikopter heeft de situatie vanuit de lucht in de gaten gehouden.

Onderhandeling

De verdachte heeft gedurende de gijzeling twee mensen vrijgelaten die informatie moesten overdragen aan de politie. Tijdens de gijzelingssituatie gaf de gijzelnemer aan contact te willen met de politie en dit is snel tot stand gekomen.

Overgave

Uiteindelijk hebben de gesprekken er toe geleid dat de man zich rond 14.05 uur overgaf; toen bleek ook dat hij een nepvuurwapen bij zich droeg. In verband met de veiligheid moest hij zich eerst uitkleden voor het geval hij wapens of explosieven bij zich droeg.

Onderzoek EOD

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het pand en de omgeving onderzocht op de aanwezigheid van wapens en/of explosieven. Na het onderzoek is de omgeving vrijgegeven. Tijdens de gijzelingssituatie heeft de politie het treinverkeer stilgelegd omdat de trein door de wijk Klarendal rijdt.

Zodra de situatie weer veilig was, werd het treinverkeer hervat en de omgeving van het wijkcentrum vrijgegeven. De politie doet onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) verder onderzoek.

Verder onderzoek

In de woning van de verdachte (in de directe nabijheid van het wijkcentrum) is gezocht naar sporen en mogelijke explosieven; er is niets aangetroffen dat gevaar opleverde voor de buurt. De politie gaat de verdachte horen om er onder andere achter te komen wat het motief van zijn daden was.

Man bekend bij wijkagent

De man was bekend bij de wijkagent en lijkt vooralsnog geen banden te hebben met terroristische organisaties. De slachtoffers zijn opgevangen en zullen ook worden gehoord. Als gevolg van de actie is het treinverkeer stilgelegd, maar deze kon rond 16.10 uur worden hervat.