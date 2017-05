Dode bij schietincident is 24-jarige Rotterdammer

Bij een schietincident in Rotterdam is woensdagmiddag een 24-jarige Rotterdammer om het leven gekomen. 'Wij hebben vier verdachten aangehouden na het schietincident op de Dynamostraat', zo meldt de politie woensdagmiddag.

Slachtoffer in auto gelegd

Rond 14.00 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er was geschoten op de Dynamostraat. Het slachtoffer zou in een auto zijn gelegd en de auto reed daarna weg. Agenten gingen direct op onderzoek uit.

Ziekenhuis

Niet veel later bleek het slachtoffer binnen te zijn gebracht bij een ziekenhuis. Hij was zwaar gewond en overleed later aan zijn verwoningen. De inzittenden van de auto, vier mannen, werden in de buurt van het ziekenhuis aangehouden. De politie onderzoekt hun betrokkenheid, net als de toedracht van het schietincident. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.