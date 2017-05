Politie lost schot bij aanhouding man in Almelo

Bedreiging

Omstreeks 21.40 uur kreeg de politie een melding van bedreiging. Daarbij werd gesproken over de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen. De verdachte zou op weg zijn naar een adres in Almelo. Agenten gingen direct naar het adres en andere surveillerende agenten keken uit naar de auto.

Waarschuwingsschot

Deze werd gezien op de Sluiskade Noordzijde. Agenten volgden de auto tot deze op de Nieuwstraat stopte. Toen de bestuurder uitstapte, reageerde hij niet op bevelen van de agenten, waarna een agent een waarschuwingsschot afvuurde.

Aanhouding

Daarop kon de 47-jarige man uit Almelo zonder verdere problemen worden aangehouden. Hij is ingesloten voor onderzoek. Zijn auto is in beslag genomen en zal grondig worden onderzocht. Op dit moment is nog geen vuurwapen aangetroffen.