KLM: Chaos Schiphol kost ons ettelijke miljoenen

De urenlange wachttijden tijdens deze mei vakantie zijn slecht en frustrerend geweest voor alle passagiers en hebben KLM ook ettelijke miljoenen gekost. 'De reputatie van luchtvaartmaatschappijen, Schiphol en Nederland is geschaad', zo meldt KLM woensdag in een reactie op het statement van Schiphol.

Oproep KLM

KLM roept de Schiphol directie al tijden tevergeefs op adequate maatregelen te nemen. Zowel aan de aanbodzijde, het volume beleid, als met betrekking tot de capaciteit zoals het tijdig investeren in pieren, gates en security in plaats van winkels en hotels.

Zo zijn er in maart door Schiphol onnodig en onverantwoord nog eens 9.400 slots voor vluchten uitgegeven en kon Schiphol geen concrete korte termijn actie formuleren op de brandbrief van KLM van maart. Het eerdere KLM statement over wanbeleid van Schiphol is dan ook niet lichtvaardig gemaakt.

'De statements van de Schiphol CEO waarin hij zegt dat men de drukte niet heeft zien aankomen en de prognoses van de luchtvaartmaatschappijen niet goed waren, zijn – gezien alle eerdere oproepen van KLM – ongeloofwaardig', aldus KLM.

Tekortkomingen door Schiphol erkend

Nu Schiphol eindelijk haar tekortkomingen erkent, is het zuur te moeten vaststellen dat blijkbaar eerst deze situatie moet ontstaan voor de directie van Schiphol luistert naar haar klanten en verantwoordelijkheid zegt te gaan nemen.

Deze aankondiging van Schiphol nu meer beveiliging te gaan inzetten, is een eerste stap in het onderkennen van het probleem. KLM zal nauwgezet de daadwerkelijke uitvoering hiervan volgen alsook blijven aandringen op de andere benoemde knelpunten.