OVV start themaonderzoek veiligheid spoorwegovergangen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een themaonderzoek gestart naar de veiligheid van spoorwegovergangen in Nederland. De Raad heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een aantal recente aanrijdingen op overwegen, waaronder het ongeval op een spoorwegovergang in Harlingen waarbij op maandag 27 maart 2017 twee mensen om het leven kwamen.