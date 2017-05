Transportbedrijf betaalt transactie voor onterechte inzet chauffeurs

Het bedrijf betaalt in overleg met het Openbaar Ministerie een transactie van in totaal 52.000 euro. De tewerkstelling van de buitenlandse chauffeurs was in 2015 ontdekt door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).Dit laat het Openbaar Ministerie weten.

De ILT had geconstateerd dat het bedrijf buitenlandse chauffeurs had ingezet die niet bij het transportbedrijf op de loonlijst stonden. Dat is een overtreding van de Wet wegvervoer goederen die met een boete bestraft kan worden. De ILT constateerde in ieder geval 13 overtredingen.

Het OM heeft het bedrijf verder een zogenoemde compliance maatregel opgelegd. Dat betekent dat het bedrijf gedurende de komende zes maanden de ILT bedrijfsgegevens met betrekking tot de inzet van chauffeurs moet verstrekken.