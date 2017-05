Veetransportwagen verliest schapen op snelweg A50 bij Arnhem, aantal schapen wordt aangereden

Schapen omgekomen

Het ongeval gebeurde aan het begin van de avond even na 18.00 uur. Een aantal schapen vielen op de weg en werden door achteropkomend verkeer, dat natuurlijk was verrast, aangereden. Een aantal schapen zijn hierbij omgekomen.

Weg afgesloten

Het ongeval leidde ook tot een file van 3 kilometer achter het incident. De weg was een aantal uren dicht vanwege het politieonderzoek voordat de rijbanen weer konden worden vrijgegeven. Over de oorzaak van het ongeval is nog geen duidelijkheid. Mogelijk raakte een klep van de veetransportwagen los. De politie is een onderzoek gestart.