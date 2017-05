Doodsoorzaak overleden vrouw Geleen nog niet vastgesteld

Uit het politieonderzoek is geen duidelijkheid gekomen over de doodsoorzaak van een bewoonster die vorige week woensdagmiddag werd aangetroffen in haar woning in de Cityflat in Geleen.

Naast een sporenonderzoek in de woning, is er in de afgelopen dagen ook sectie verricht op de vrouw. Het lichaam is vrijgegeven. Op dit moment loopt er wel nog een toxicologisch onderzoek, dat nog enkele weken in beslag zal nemen.

In vrijheid

De eerder aangehouden 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in vrijheid gesteld. Hij wordt verdacht van diefstal uit de woning waar de dode vrouw werd aangetroffen. Op dit moment is er geen verdenking dat hij mogelijk een rol heeft gespeeld bij het overlijden van de vrouw.

Melding

De politie kreeg op woensdag 26 april in de loop van de middag een melding dat er geen contact mogelijk was met de bewoonster. De politie is vervolgens de woning binnengegaan en trof het levenloze lichaam aan. Door rechercheurs en medewerkers van de Forensische Opsporing werd een uitgebreid onderzoek gestart, om te onderzoek of er mogelijk sprake was van een misdrijf.