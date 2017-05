Maggie Lee wil zelf terug naar de VS

Het 16-jarige meisje Maggie Lee uit de Verenigde Staten wil uit eigenbeweging terug naar haar thuisland. Ze is in Nederland opgepakt omdat zij op het paspoort van haar twee jaar jongere zusjes naar Nederland was gekomen.

Het Openbaar Ministerie heeft de identiteitsfraude van het meisje nog wel in onderzoek, maar zij hoeft niet in Nederland te blijven. Dit na overleg met de Raad voor Kinderbescherming. In eerste instantie zei het meisje niet terug te willen naar de VS, maar daar is zij op terug gekomen.

Maggie Lee was sinds 1 april spoorloos en het vermoeden bestond dat zij met het vliegtuig naar Nederland zou zijn gegaan. Het meisje wilde al eerder afreizen om iemand te ontmoeten die ze op Facebook had leren kennen, maar daar stak men een stokje voor door haar paspoort in te nemen.

Afgelopen zaterdag werd Maggie aangehouden in Zwolle.