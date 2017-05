Vluchtende arrestant wordt tientallen meters meegesleurd door auto

In Woerden was de politie vrijdag druk met het arresteren van een drugsdealer.

De man sloeg op de vlucht toen de agenten hem in de boeien wilden slaan. Hij probeerde te ontsnappen door in een wegrijdende auto te stappen. Maar in het gemaakte filmpje op youtube is te zien dat de man niet in de rijdende auto komt, maar zich wel blijft vastklampen aan de auto. Hij wordt vervolgens tientallen meters meegesleurd. Dit melden verschillende media.

Als de auto snelheid maakt, laat de man uiteindelijk los en probeert hij weg te rennen. Maar de politie is net wat sneller en zo wordt de man alsnog ingerekend. Het zou gaan om een 25-jarige man die al vaker in contact kwam met de politie omdat hij drugs had, zo weet RTV Utrecht.