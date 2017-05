Man overleden bij aanrijding op A79

Dinsdagmorgen is een 26-jarige man uit Meerssen om het leven gekomen, nadat hij met zijn auto tegen een boom was terechtkomen langs de snelweg A-79.

Volgens een getuige was de auto van de man bij het inhalen van een medeweggebruiker met de linker wielen in de middenberm terechtgekomen. Vermoedelijk heeft hij vervolgens tegenstuur gegeven, waarbij hij de macht over het stuur is verloren. Zijn auto belandde met de flank tegen een boom aan de rechterzijde van de snelweg. Hulp mocht niet meer baten.

Politie zoekt meer getuigen

De politie is op zoek naar aanvullende getuigenverklaringen, omdat meer weggebruikers het ongeluk moeten hebben gezien. Informatie van getuigen kan ertoe bijdragen dat er een volledig helder totaalbeeld van het ongeval tot stand kan worden gebracht.